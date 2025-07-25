فيلم “العودة من الموت”.. عمل وثائقي عن نادي الفتح

عرض نادي الفتح فيلمه الوثائقي الجديد “العودة من الموت”، والذي حاز على إشادة واسعة من الوسط الرياضي، لما قدمه من محتوى جريء وغير اعتيادي في المشهد الرياضي المحلي.

الفيلم، الذي أُنتج وعُرض مؤخرًا عبر منصات النادي الرسمية، وثّق واحدة من أصعب مراحل الفريق الأول لكرة القدم، وكشف كواليس كانت تُعد من الأسرار المغلقة داخل غرفة الملابس. ولأول مرة، يطّلع الجمهور على تفاصيل دقيقة حول التراجع الحاد في نتائج الفريق، والصراعات النفسية، والقرارات المصيرية التي قلبت مسار الموسم.إدارة الاعلام بنادي الفتح أكدت أن قرار عرض هذه الكواليس النادرة جاء من منطلق الشفافية والثقة في العمل المؤسسي، ورسالةً بأن النجاح لا يولد من فراغ، بل من مواجهات حقيقية مع الأزمات.

جريدة المدينة