وزارة المالية توقع عقد خدمة إلكترونية مع بنك النيل الأزرق المشرق

تم أمس بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي التوقيع على عقد خدمة إلكترونية مع بنك النيل الأزرق المشرق .

وقّع عن وزارة المالية الأستاذ عبد المحسن أحمد نائب مدير عام ديوان الحسابات القومي فيما وقع عن البنك الأستاذ طارق عبد الرحمن مدير إدارة التقنية المصرفية.

وأبانت م. لمياء محمد النور مدير عام تقنية المعلومات رئيس اللجنة الفنية لطوارئ الدفع الإلكتروني أن عدد البنوك التي تقدم خدمة التحصيل والسداد الإلكتروني (إيصالي) إرتفع اليوم إلى (11) بنك.

واشارت الى أن الوزارة تستفيد من الخدمات والمنتجات المصرفية وخدمات التحصيل والسداد التي تقدمها البنوك بتحصيل وتوريد رسوم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونياً وفق الأسس والمعايير التقنية المتعارف عليها عالمياً في مجال الخدمات المالية والمصرفية وفقاً لسياسات وضوابط بنك السودان المركزي.

واكدت على إستمرار الوزارة في استيعاب كآفة البنوك التي تستوفي الشروط الفنية المطلوبة لمجموعة البنوك المتعاقد معها.

فيما أبان عبد المحسن أن التحويل يتم بأوامر مستديمة من حساب البنك التجاري إلى حساب بنك السودان المركزي في زمن لا يتجاوز ال 48 ساعة.

وإلتزم طارق عبد الرحمن بنشر التوعية والتبليغ بجاهزية تطبيق (مشرق) للبدء الفوري في تقديم خدمة (إيصالي) لعملاء البنك.