رياضية

فيرمينو يودع الأهلي بكلمات مؤثرة

2025/07/26
الاهلي السعودي

ودع البرازيلي روبرتو فيرمينو جماهير النادي الأهلي بعد انتقاله رسميًا لصفوف السد القطري خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.زملائي الأعزاء و عائلة الأهلي الغالية.. حان وقت الوداع. وكتب فيرمينو في حسابه الرسمي عبر “أي جي” /:
وأضاف:”لقد كانت الأشهر الـ ٢٤ الماضية رحلة لا تُصدق، ومغامرة حقيقية لي ولعائلتي بأكملها. لقد جعلتموها تجربة مميزة لا تُنسى”.

وختم لاعب الأهلي السابق: “لم أتخيل أبدًا أنني سأشعر حقًا وكأنني في بيتي في المملكة العربية السعودية، لكنني شعرت بذلك.. كان ذلك بفضلكم بشكل رئيسي”.

صحيفة اليوم السعودية

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