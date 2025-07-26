فيرمينو يودع الأهلي بكلمات مؤثرة

ودع البرازيلي روبرتو فيرمينو جماهير النادي الأهلي بعد انتقاله رسميًا لصفوف السد القطري خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.زملائي الأعزاء و عائلة الأهلي الغالية.. حان وقت الوداع. وكتب فيرمينو في حسابه الرسمي عبر “أي جي” /:

وأضاف:”لقد كانت الأشهر الـ ٢٤ الماضية رحلة لا تُصدق، ومغامرة حقيقية لي ولعائلتي بأكملها. لقد جعلتموها تجربة مميزة لا تُنسى”.

وختم لاعب الأهلي السابق: “لم أتخيل أبدًا أنني سأشعر حقًا وكأنني في بيتي في المملكة العربية السعودية، لكنني شعرت بذلك.. كان ذلك بفضلكم بشكل رئيسي”.

صحيفة اليوم السعودية