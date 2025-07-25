انعقاد الإجتماع الفني لنهائي كأس السودان بغياب المريخ

ترأس نائب رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات مولانا محمد سليمان حلفا اليوم الاجتماع الفني لنهائي كأس السودان بين الهلال والمريخ بقاعة الاجتماعات الرئيسية برئاسة شرطة مرور ولاية البحر، بمشاركة الاتحاد المحلي لكرة القدم بورتسودان منظم المباراة، ممثلاً في مندوبه أوشيك كجر وطاقم التحكيم ونادي الهلال ممثلاً في عبد المهيمن الأمين والأجهزة ذات الصلة والعلاقة شرطة المرور والعمليات وتخلف عن الحضور ممثل نادي المريخ.

ابتدر رئيس لجنة المسابقات حديثه في الاجتماع الفني، مؤكداً أنهم تسلموا طلباً رسمياً من نادي المريخ بالمشاركة في النهائي، طالباً تأجيل المباراة وأنهم وللعدالة وافقوا على مشاركة المريخ في النهائي ورفضوا تأجيل المباراة أيضا للعدالة، لأنّ الهلال التزم بالبرنامج المعلن.