ميسي غاضب من إيقافه ومالك إنتر ميامي يخشى عدم تجديد عقده

اعترف خورخي ماس مالك نادي إنتر ميامي بأن الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي يشعر بصدمة بعد إيقافه مباراة واحدة بداعي غيابه المتعمد عن مباراة “كل النجوم” الاستعراضية.

واختير ميسي، وزميله جوردي ألبا، لخوض مباراة مع فريق نجوم الدوري الأميركي ضد نجوم الدوري المكسيكي الأربعاء الماضي في أوستن.

واعتذر ميسي وألبا عن عدم المشاركة بسبب الإرهاق وتكدس المباريات عقب خوض منافسات كأس العالم للأندية.

لكن رابطة الدوري الأميركي قررت إيقاف ميسي وزميله الإسباني مباراة رسمية واحدة لعدم الامتثال للقواعد والامتناع عن خوض المباراة دون إصابة، رغم طبيعتها الودية.

وقال ماس لوسائل إعلام بعد القرار الغريب: “قرار غيابهما صدر من النادي، ونشدد على احترافية جوردي وليو في نادينا وعلى مدار مسيرتيهما”.

وأضاف: “نعتبر هذه العقوبة غير منطقية، تستند على قاعدة موجودة، لكنها غير عادلة، إنها عقوبة مبالغ فيها للاعبين، جعلتهم يفاضلون بين مباراة ودية وأخرى رسمية في الدوري الأميركي”.

ترقب في السعودية

يخوض ميسي مفاوضات لتجديد عقده مع إنتر ميامي، لكن ماس أقر بتخوفه من أن تؤثر العقوبة على بقاء بطل العالم في الولايات المتحدة.

وأوضح: “رد فعل ميسي كان منتظراً، ليس إيجابياً على الإطلاق، كان يريد خوض المباراة القادمة، إنه محبط”.

وتابع: “أتمنى ألا تكون للعقوبة توابع على المدى الطويل وألا تؤثر على تجديد عقده، وأن يكتفي بالإحباط الذي نعيشه في اللحظة الحالية، كما نأمل في أن يساعد الموقف في تغيير رابطة الدوري الأميركي لهذه القاعدة”.

وواصل: “تأثير ميسي الاقتصادي هائل، لا أحد يتذكر نتيجة مباراة كل النجوم في العام الماضي، هذا يعني أنها مجرد مباراة ودية وحسب، يا ليتها تقام في فترة أخرى من العام”.

ويحظى ميسي باهتمام دائم من الدوري السعودي للمحترفين لاستقطابه، وكان قريباً بالفعل من اللعب للهلال عقب رحيله عن باريس سان جيرمان، لكن أيقونة برشلونة السابق فضّل الاتجاه للولايات المتحدة.

الشرق