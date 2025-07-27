ملتقى اقتصادي سوداني بالبرازيل لدعوة الشركات البرازيلية للمساهمة في إعادة الإعمار

ويهدف الملتقى الى دعوة الشركات البرازيلية للمساهمة في مشروعات اعادة الإعمار وطرح الفرص الاستثمارية التي يحظي بها السودان للمستثمرين البرازيليين خاصة في القطاعين الزراعي والحيواني وزيادة التبادلات التجارية بين البلدين.