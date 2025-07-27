اقتصاد وأعمال
ملتقى اقتصادي سوداني بالبرازيل لدعوة الشركات البرازيلية للمساهمة في إعادة الإعمار
ترأس السفير د احمد التجاني سوار سفير السودان لدي البرازيل بمقر الغرفة العربية البرازيلية بساوباولو الاجتماع التنسيقي مع الأمين العام للغرفة الدكتور محمد مراد وذلك بشأن التحضر للملتقى الاقتصادي السوداني المقرر انعقاده مطلع سبتمبر القادم بالبرازيل .
ويهدف الملتقى الى دعوة الشركات البرازيلية للمساهمة في مشروعات اعادة الإعمار وطرح الفرص الاستثمارية التي يحظي بها السودان للمستثمرين البرازيليين خاصة في القطاعين الزراعي والحيواني وزيادة التبادلات التجارية بين البلدين.
من المتوقع ان تترأس وزيرة الاستثمار وفد السودان المشارك في الملتقى الاقتصادي .
ويحظي قطاع السكر والطاقة المتجددة والمعادن باهتمام كبير لدي الجانب البرازيلي.
سونا