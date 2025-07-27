رياضية
إعلان قائمة صقور الجديان لنهائيات الشان
أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم (صقور الجديان) بقيادة الغاني كواسي ابياه قائمة المنتخب لنهائيات كأس الأمم الإفريقية للاعبين المحليين (الشان) 2025م بكينيا ويوغندا وتنزانيا .
وضمت القائمة كل من:
أحمد الفاتح أحمد (بيتر) ومحمد النور آدم (ابوجا) ومحمد مدني (حراس مرمي) ورمضان عجب شريف وعوض زايد جادين ومحمد أحمد سعيد (إرنق) والطيب عبد الرازق ومازن بشير سيمبو ومصعب محمد مكين وفارس عبد الله مأمون وأحمد عبد المنعم أحمد (طبنجة) ومحمد الرشيد محمود وصلاح الدين عادل ووالي الدين خضر (بوغبا) والمصباح فيصل وعبد الرازق عمر يعقوب (روفا) وأحمد عصمت (كنن) وياسر مزمل الطيب ومبارك عبد الله خاطر وياسر عوض بشارة (جوباك) وموسي حسين موسي (كانتي) ومازن فضل البهلي ومحمد تية ابو دقن (أسد) وعلي عبد الله حمد النيل (كبة) ومحمد عبد الرحمن يوسف (الغربال).
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