رياضية

رسمياً… آرسنال يعلن تعاقده مع هذا المهاجم

2025/07/28
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أعلن نادي آرسنال الإنجليزي السبت عن تعاقده رسمياً مع المهاجم السويدي فيكتور غيوكيرس قادماً من سبورتينغ لشبونة.

وقع فيكتور جيوكيريس لاعب نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، على عقود انضمامه لنادى أرسنال الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال خبير الميركاتو فابريزيو رومانو، عبر حسابه على «إكس» فإن جيوكيريس وقع لأرسنال بعد اجتيازه الفحوصات الطبية ومن المنتظر إطلاق البيان الرسمي لإعلان الصفقة.

وأشار إلى أن جيوكيريس سيرتدي رقم 14 وهو القميص السابق لنجم الفرنسي لتيري هنري أسطورة النادي اللندني.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن أرسنال سيدفع 63.5 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كإضافات مقابل التعاقد مع لاعب سبورتنج لشبونه البرتغالي فيكتور جيوكيريس.

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جريدة الرياض

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