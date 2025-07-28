صحة الخرطوم تشيد بدور منظمة الصحة العالمية

أشاد المدير العام لوزارة الصحة بولاية الخرطوم د. فتح الرحمن محمد الأمين بالدور المتميز الذي تقوم به منظمة الصحة العالمية في السودان، خاصة في مجال دعم وتطوير الخدمات الصحية بالولاية.

وأكد خلال الاجتماع الذي انعقد الأحد بمكتب الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة، أن جميع المعلومات متاحة أمام المنظمة لتمكينها من أداء مهامها على الوجه الأكمل.

حضر الاجتماع كل من د. محمد التجاني مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة، ود. فاطمة عبدالرحيم مدير إدارة المنظمات والشراكات.

من جانبه، أعرب الدكتور عامر عثمان، رئيس وفد منظمة الصحة العالمية، عن شكره وتقديره لوزارة الصحة لحسن الاستقبال والمجهودات المبذولة خلال الفترة الماضية .