صلاح يزور مع لاعبي ليفربول معبد إيكوين في اليابان

زار محمد صلاح، وباقي زملائه في فريق ليفربول، معبد إيكوين في اليابان من أجل الحصول على “جلسة تأمل” خلال استعدادات الفريق للموسم الجديد 2025-2026.

ونشر نادي ليفربول العديد من صور “جلسة التأمل الخاصة” صباح اليوم الاثنين، قبل بدء المرحلة الثانية من جولة الفريق الأسيوية، قبل انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر المقبل.

وقال ليفربول بموقعه الإلكتروني: “زار فريق المدرب آرني سلوت معبد إيكوين في طوكيو، حيث وصلت بعثة الفريق مساء الأحد هناك قبل بدء المرحلة الثانية من الجولة الآسيوية”.

وأضاف: “في المعبد، خضع اللاعبون لجلسة تأمل مُصممة خصيصاً لهم، قبل العودة إلى التدريب على أرض الملعب في وقت لاحق من اليوم”.

وخاض ليفربول 3 مباريات ودية قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث فاز 3-1 على بريستون، و5-0 على ستوك سيتي، قبل أن يخسر 4-2 أمام ميلان في هونغ كونغ يوم السبت الماضي.

ولا يزال صلاح، هداف ليفربول والدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، يبحث عن هدفه الأول بالموسم الجديد. وسيلعب ليفربول ضد فريق يوكوهاما الياباني يوم الأربعاء، ثم يخوض مباراتين في يوم واحد ضد أتلتيك بلباو، وسيشارك على الأرجح بتشكيلتين مختلفتين تماماً.

ويبدأ ليفربول رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي على أرضه، حيث يستضيف بورنموث في أنفيلد يوم 15 أغسطس.

الشرق