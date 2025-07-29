«ناقلات النفط» تبيع سبائك ذهب

أعلنت شركة ناقلات النفط عن طرح مزايدة رسمية لبيع عدد من سبائك الذهب التي تحتفظ بها في خزائنها منذ التسعينيات، وذلك في خطوة تهدف إلى تصفية أصول غير تشغيلية مسجلة منذ عقود ضمن دفاترها المالية.

وأوضحت مصادر لـ «الأنباء» أن السبائك المعروضة للبيع مسجلة بقيمة تبلغ نحو 12 ألف دينار، مشيرة إلى أنها كانت محفوظة داخل خزائن الشركة لفترة تناهز الـ 30 عاما، دون أن يتم التصرف بها خلال تلك الفترة.

ودعت «ناقلات النفط» الشركات والأفراد الكويتيين الراغبين في دخول المزاد إلى تقديم عطاءاتهم وفق شروط محددة، من أبرزها أن يكون المتقدم كويتيا، سواء كان فردا أو شركة، ومقيدا في السجل التجاري، مسجلا لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت.

وحددت الشركة موعدا رسميا لمعاينة السبائك، وذلك يوم الأحد الموافق 3 أغسطس 2025 من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا، في المبنى الرئيسي للشركة الكائن في منطقة الشويخ الإدارية، وسيسمح للمهتمين بالاطلاع على السبائك وفحصها تمهيدا لتقديم عروضهم المالية في المزايدة.

ومن المتوقع أن تستقطب هذه المزايدة اهتمام عدد من المستثمرين المحليين والتجار، نظرا لطبيعة الذهب كأصل استثماري آمن، خاصة في ظل ارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية خلال الفترات الأخيرة.

الأنباء الكويتية