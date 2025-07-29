بسمة بوسيل ترد على شائعات عودتها لتامر حسني: «مفيش واحدة عايزة بيتها يتهد»

حسمت الفنانة المغربية بسمة بوسيل الجدل المثار مؤخرًا حول علاقتها بالمطرب تامر حسني، بعد تداول أنباء عن عودتهما من جديد، وذلك خلال حوارها مع الإعلامية جيهان عبدالله في برنامج «أجمد 7» على إذاعة «نجوم إف إم».

وقالت بسمة بوضوح: «أكيد مفيش واحدة عايزة إن بيتها يتهد، في الأول كنت بحس إني زعلانة، لكن دلوقتي بقينا أحسن، وولادنا كمان بقوا أحسن».

وأضافت: «لو في حاجة حقيقية هنعلن عنها إحنا بنفسنا، لكن حاليًا كل اللي بيتقال مجرد شائعات».

تصريحات بسمة جاءت في ظل حالة من الجدل أثارها ظهورها المتكرر مؤخرًا وحديث البعض عن احتمالية عودتها لتامر حسني، خاصة بعد انفصالهما الذي أُعلن رسميًا العام الماضي، لكنها وضعت حدًا لكل التكهنات بنفيها التام لهذه الأنباء.

المصري اليوم