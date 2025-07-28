وكيل وزارة الصحة يتفقد مركز علاج ضربات الشمس بالبحر الاحمر

تفقد وكيل وزارة الصحة ، الدكتور هيثم محمد إبراهيم، مركز علاج ضربات الشمس بمستشفى التقدم بمدينة بورتسودان اليوم ، ترافقه مدير عام قطاع الصحة بالولاية د. احلام عبدالرسول، حيث اطلع على جاهزية المركز واستقباله للاصابات جراء موجة الحر التي تشهدها ولاية البحر الاحمر هذه الايام.

وأشار الوكيل إلى أن ضربات الشمس تُعد من الأمراض الموسمية بالمنطقة، مؤكدًا أهمية التوعية المجتمعية لمجابهة المرض، وتكثيف جهود الإعلام الصحي للتعريف بالأعراض وطرق الوقاية. كما شدد على ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة وتفعيل نظم الإنذار المبكر، والتزم بتوفير كافة الاحتياجات العلاجية والدوائية والمعملية التي تُمكّن المركز من أداء دوره.

أشاد بكوادر المركز الصحية ودور منظمة الصحة العالمية وشراكتها في تشغيل المركز مؤكدًا أهمية التشخيص المبكر وسرعة نقل المصابين إلى مركز العلاج المتخصص. وأوضح أن الوزارة تعمل على توفير المعينات اللازمة بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.