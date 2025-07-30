وزيرة الصناعة والتجارة ترحب بالاستثمارات السعودية في مجال صناعة السكر

أكدت الاستاذ محاسن علي يعقوب، وزيرة الصناعة والتجارة، متانة العلاقات والتقارب الوجداني الذي يربط بين السودان والمملكة العربية السعودية، مبينة ان المملكة تعد أكبر شريك تجاري للسودان.

جاء ذلك خلال لقائها بمكتبها، الاثنين، السيد أحمد بن حسن السهبي، رئيس مجلس إدارة شركة رانج المحدودة، العضو التنفيذي لمجلس الأعمال السوداني السعودي، والوفد المرافق له بحضور السيد جاد الرب خالد المدير العام لشركة السكر السودانية.

وعبرت محاسن عن تقدير الحكومة للمملكة العربية السعودية لمواقفها الداعمة للسودان في كافة المجالات، مشيرة إلى ان اللقاء يمثل خطوة فى الإتجاه الصحيح لتعزيز التواصل بين السودان والسعودية، دفعا للعلاقات الاسترتيجية،

وقدمت للوفد السعودى شرحا حول امكانات السودان في الإنتاج الزراعي والحيواني، فضلًا الثروات المعدنية الجاذبة للإستثمارات الخارجية خاصة من المحيط العربي في ظل تشجيع ومرونة القوانين المحفزة للإستثمار.

وقدمت الدعوة لرجال الاعمال السعوديين للدخول في شراكات مع السودان في مجال الصناعات المرتبطة بالانتاج الزراعي والحيواني مع اعطاء الأولوية لإعادة إعمار القطاع الصناعي خاصة قطاع صناعة السكر والصناعات المرتبطة به نسبة لامتلاك السودان ميزات تفضيلية.

وأكد أحمد السهبي، رغبتهم الصادقة في الاستثمار بالسودان خاصة فى مجال صناعة السكر، والدخول في شراكة مع شركة السكر السودانية لتأهيل وإعادة إعمار مصانع السكر وزيادة الإنتاج وصولا للاكتفاء الذاتي والتصدير، مشيرًا إلى توفر عوامل النجاح.