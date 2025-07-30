علاج جديد للسكري «الأول» يظهر نتائج واعدة

أظهرت دراسة جديدة، أجراها باحثون في جامعة بنسلفانيا، نتائج واعدة لعلاج تجريبي يستخدم الخلايا الجذعيَّة لاستعادة إنتاج الأنسولين لدى مرضى السكري من النوع الأول، ما قد يغنيهم مستقبلًا عن الحاجة للعلاج بالأنسولين.ووفقًا لصحيفة «فيلادلفيا إنكوايرر»، فقد استعاد 10 من أصل 12 مريضًا القدرة على إنتاج الأنسولين بعد تلقِّي العلاج الجديد الذي تطوِّره شركة عالمية للأدوية.

وأشارت نتائج الدراسة، التي نشرت في دوريَّة «نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسن»، إلى أنَّ أجسام المرضى أصبحت قادرة على تنظيم مستويات السكر دون تدخل خارجي.ويعتمد العلاج على استخدام خلايا جذعيَّة تتم برمجتها لتتحوَّل إلى خلايا جزر بنكرياسيَّة، قادرة على إفراز الأنسولين وهرمونات أخرى، ويتم حقن هذه الخلايا في الجسم حيث تتجه إلى الكبد، وتبدأ بالعمل.

جريدة المدينة