نجوم الكرة يثمنون اللفتة الإنسانية للرئيس السيسي بتوفير الرعاية للكابتن حسن شحاتة

أعربت الأوساط الرياضية وخاصة نجوم كرة القدم السابقين عن سعادتهم الغامرة باللفتة الإنسانية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الرعاية الصحية للكابتن حسن شحاتة نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق .

وأشاد نجوم الكرة المصرية – في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم باهتمام السيد الرئيس بالرياضة والرياضيين ، حيث وجه سيادته بتوفير الرعاية الصحية اللازمة والاهتمام الطبي الفوري للكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، وذلك على خلفية الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

وتأتي توجيهات السيد الرئيس حرصًا على تقديم الدعم الكامل للكابتن حسن شحاتة، تقديرًا لما قدمه من إنجازات تاريخية للرياضة المصرية، ولما يحظى به من مكانة خاصة في قلوب المصريين، وفي إطار النهج الذي تتبعه الدولة المصرية في الاهتمام برموزها الوطنية.

وأعرب الكابتن مجدي عبدالغني نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين ، عن سعادته الكبيرة باهتمام السيد الرئيس بالرياضيين القدامى وتوجيه كل الرعاية الصحية لهم ، مشيدا بالموقف الإنساني للسيد الرئيس تجاه الكابتن حسن شحاتة.

ودعا عبدالغني كل المسؤولين في الدولة بالسير على نهج السيد الرئيس، والاهتمام بنجوم الرياضة المصرية وهم على قيد الحياة وعدم نسيانهم لما يمثله ذلك من قيمة معنوية كبيرة لهؤلاء النجوم .

وأوضح أن الكابتن حسن شحاتة قدم الكرة المصرية الكثير ويستحق أن يكون محط اهتمام من الدولة المصرية ، معربا عن شكره للرئيس السيسي على ما يقدمه للرياضة المصرية والرياضيين .

بدوره، قال الكابتن أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق ، إن هذه اللفتة الإنسانية ليست بجديدة على السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي دائما ما يهتم بالرياضة المصرية والرياضيين .

وقدم الكابتن أيمن يونس شكره للسيد الرئيس على اهتمامه بالكابتن حسن شحاته وصحته ، موضحا أن الكابتن حسن شحاتة قدم الكثير لكرة القدم المصرية ومنتخب مصر ويستحق هذا التقدير والاهتمام من السيد الرئيس .

من جهته ، قدم الكابتن أحمد حسن كامل نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر وعميد لاعبي العالم الأسبق ، شكره للسيد الرئيس على اللفتة الإنسانية بالاطمئنان على صحة الكابتن حسن شحاتة .

وقال حسن إن السيد الرئيس دايما ما يقدم كل الدعم للرياضة المصرية والرياضيين ، مؤكدا أن هذا الموقف ليس بجديد من سيادة الرئيس تجاه نجوم الكرة المصرية الذين كثيرا ما اسعدوا الشعب المصري على مدار التاريخ .

كما أعرب الكابتن تامر بجاتو نجم الأهلي والزمالك والكرة المصرية السابق، عن سعادته الكبيرة باهتمام السيد الرئيس بصحة الكابتن حسن شحاته ، واللفتة الإنسانية من سيادته بالاطمئنان عليه وتوجيه كافة أوجه الرعاية الصحية له .

وقال بجاتو إن السيد الرئيس والدولة المصرية دائما ما تهتم بنجوم الرياضة سواء السابقين أو الحاليين ، معربا عن شكره للسيد الرئيس على دعمه واهتمامه بالرياضة والرياضيين .

وأعرب الكابتن أسامة عرابي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن فخره وسعادته باللفتة الإنسانية التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاطمئنان على صحة الكابتن حسن شحاته الذي يعد من أبرز نجوم مصر في الرياضة سواء علي مستوي الملاعب والتدريب بعد تحقيقه لانجاز كبير لمنتخب مصر بالتتويج بثلاث بطولات أفريقية علي التوالي .

وقال عرابي إن مبادرة السيد الرئيس بعلاج الكابتن حسن شحاتة ليست بغريبة عن سيادته ،مشددا على أن الرئيس السيسي دائما ما يقف بجوار أبنائه سواء علي المستوي الرياضي أو في أي مجال ،كما وصف عرابي مبادرة الرئيس السيسي بـ”الشرف الكبير” .

ووجه عرابي الشكر للرئيس السيسي علي مبادرته بعلاج رمز من رموز الرياضة المصرية ، متمنيا الشفاء العاجل للنجم الكابتن حسن شحاتة.

كما وجّه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة الشكر الجزيل لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على لفتته الكريمة تجاه الكابتن حسن شحاتة أحد أساطير الكرة المصرية.

وقال المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد إن قرار السيد الرئيس يأتي في إطار حرص سيادته الدائم على رعاية الرياضة والرياضيين الذين اعتادوا على الدوام من سيادته مواقفه الكريمة تجاههم وتقدير سيادته الدائم لرموز الرياضة والوطن.

وكالة أنباء الشرق الأوسط