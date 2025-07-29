“بنك الخرطوم يعين، لمياء كمال ساتي رئيسًا تنفيذيًا: قيادة واعدة لمستقبل مصرفي مشرق”

في خطوة استراتيجية تعكس رؤية مجلس الإدارة، أعلن بنك الخرطوم عن تعيين السيدة/ لمياء كمال ساتي رئيسًا تنفيذيًا للبنك، يأتي هذا القرار تتويجًا لمسيرة السيدة ساتي الحافلة بالإنجازات وخبرتها المصرفية التي تمتد لأكثر من 25 عامًا، مكتسبةً خلالها فهمًا عميقًا للسوق المصرفي المحلي والإقليمي.



و بهذا التعيين يكون مجلس الإدارة قد أكد الثقة في الكفاءآت الوطنية وقدرتها على تحقيق أهداف البنك الطموحة، معززةً مكانته الريادية، كما يمثل هذا التعيين إيمانًا راسخًا بقدرتها على إحداث نقلة نوعية في أداء البنك، بما يتماشى مع تطلعات العملاء والمساهمين.

وقد عبرت قيادات نقابة العاملين ببنك الخرطوم عن تهانيها للسيدة/ لمياء ساتي على التعيين المستحق، مشيرة إلى أن قيادتها الحكيمة ستسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات التي تعزز مكانة البنك كصرح مصرفي رائد يسهم بفاعلية في دعم الإقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

من المتوقع أن يشهد بنك الخرطوم تحت القيادة الجديدة خطوات استراتيجية تركز على تطوير الخدمات المصرفية الرقمية، وتوسيع قاعدة العملاء، وتعزيز الشمول المالي، بما يلبي إحتياجات السوق المتغيرة ويفوق توقعات العملاء، ويضمن استمرارية ريادة البنك في المشهد المصرفي السوداني ودوره الكبير في إعمار السودان في مرحلة ما بعد الحرب.

🇸🇩حفظ الله السودان وأهله🤲🏽

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