بايرن ميونيخ يتعاقد مع لويس دياز

أعلن نادي بايرن ميونيخ ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم، الأربعاء، إتمام تعاقده مع لويس دياز، من فريق ليفربول الإنجليزي.

ووقع دياز، الذي شارك في 64 مباراة دولية مع المنتخب الكولومبي، على عقد يمتد حتى عام 2029.

وقال دياز :”أنا سعيد للغاية، كوني جزءا من فريق باير يعني الكثير لي. إنه أحد أكبر الفرق في العالم. أريد مساعدة زملائي الجدد بطريقة لعبي وشخصيتي”.

وذكرت تقارير أن بايرن دفع 75 مليون يورو (6ر86 مليون دولار) للتعاقد مع اللاعب. هذا المبلغ سيجعل دياز ثالث أغلى لاعب في تاريخ النادي، بعدما دفه بايرن ما يقرب من 100 مليون يورو لهاري كين و80 مليون يورو للتعاقد مع لوكاس هرنانديز.

وكان ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي، رفض في البداية بيع دياز، الذي انضم للفريق الإنجليزي في 2022 وسجل 41 هدفا وصنع 23 في 148 مباراة”.

ولكن هذا الموقف تغير بعدما تعاقد ليفربول ع هوجو إيكيتيتي من آينتراخت فرانكوت.

وقال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة النادي للشؤون الرياضية :”لويس دياز لاعب لديه خبرة دولية، جودة عالية، مهارات رائعة، وموثوقية كبيرة، وسيسهم في تعزيز فريقنا على الفور. نحن سعداء للغاية بتمكننا من ضمه إلى نادي بايرن ميونيخ “.

ويمكن أن يشارك دياز للمرة الأولى مع بايرن في مباراته الودية أمام ليون الفرنسي السبت المقبل.

وكان بايرن يبحث عن مهاجم عقب رحيل ليروي ساني، وماتيس تيل، وتوماس مولر، وبعد أن فشل في التعاقد مع فلوريان فيرتز، الذي انتقل من ليفركوزن إلى ليفربول.

وجاءت إصابة جمال موسيالا، التي سيغيب بسببها لفترة طويلة، لتضع الكثير من الضغوط على بايرن في سوق الانتقالات.

وتعاقد بايرن أيضا مع المدافع الألماني جوناثان تاه ولاعب خط الوسط الشاب تومس بيشوف في الصيف. بالإضافة إلى ذلك فإن بايرن مازال يسعى للتعاقد مع نيك فولتمايد لاعب شتوتجارت.

وقدم بايرن بالفعل عرضين لضم فولتمايد، لكنّ شتوتجارت رفضهما.

وصرح يان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لبايرن، خلال فعالية أقيمت في ملعب (أليانز أرينا) اليوم الأربعاء: “قدمنا عرضا، لكن لم تجر أي محادثات بعد. هذا هو الوضع الراهن. سنرى ما سيحدث لاحقا”.

وكشفت تقارير إخبارية أن فولتمايد توصل لاتفاق مع بايرن، لكن الناديين متباعدان بشأن قيمة الصفقة.

وأكد داني باخمان، وكيل أعمال اللاعب الشاب، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن بايرن قدم عرضا بقيمة 55 مليون يورو في أحدث عرض له، لكن في المقابل، أفادت تقارير بأن شتوتجارت يطلب 65 مليون يورو على الأقل للتخلي عن فولتمايد.

جريدة الرياض