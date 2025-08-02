ليفربول يكشف عن قمصان الموسم الجديد

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن قميصه الذي سوف يخوض به منافسات الموسم الجديد 2025-2026.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك» صورًا للقميص الجديد، الذي ظهر به عدد من نجوم الفريق، وفي مقدمتهم قائد المنتخب المصري محمد صلاح، وهداف الريدز، تحت شعار: «الفخامة تُجسَّد باللون الأحمر»، في إشارة إلى هوية النادي العريقة.

وجاء القميص بتصميم أنيق يوازن بين التقاليد الكلاسيكية لنادي ليفربول واللمسات العصرية، بما يعكس طموحات الفريق في انطلاقة جديدة تحت قيادة فنية مختلفة.

ومن المنتظر أن يظهر ليفربول بقميصه الجديد في أول اختبار رسمي يوم 10 أغسطس، عندما يواجه كريستال بالاس على ملعب «ويمبلي»، ضمن بطولة كأس الدرع الخيرية.

المصري اليوم