هل انزعج لامين يامال من انضمام راشفورد لبرشلونة؟

تحدثت مذيعة CNN، أماندا ديفيز، إلى رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، حول وتعاقد الفريق الكاتالوني مع ماركوس راشفورد، وتطرقا إلى صحة التقارير التي أشارت إلى أن “العبقري” لامين يامال انزعج من انضمام اللاعب الإنجليزي.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

أماندا ديفيز: وردت بعض التقارير التي تفيد بأن لامين يامال كان غير سعيد بعض الشيء بانضمام ماركوس راشفورد. ما مدى صحة هذا الكلام؟

خوان لابورتا: حسنًا، لامين يامال عبقري. إنه لاعب شاب موهوب للغاية. إنه صغير جدًا لكنه ذكي جدًا، وناضج بالنسبة لعمره، ويفكر فورًا في المجموعة ويفكر في الفريق، وأعلم أنه سعيد، لأنه أخبرني أنه سعيد جدًا بتوقيعنا مع ماركوس راشفورد.

أماندا ديفيز: من وجهة نظرك ودوره، هل تراه ليو ميسي الجديد؟

خوان لابورتا: ليو ميسي؟ كان ليو ميسي، كما تعلمون، أفضل لاعب في العالم، ولامين، أعتقد أنه في هذا المركز حاليًا هو أفضل لاعب في العالم، لكن لامين هو لامين. كما تعلمون، يتمتع بشخصية عالية، كان ليو ميسي في عصره يتمتع بشخصية قوية أيضًا. بالطبع، ميسي فاز بكل شيء، وميسي فعل كل شيء. بالنسبة لي، ربما هو أفضل لاعب في التاريخ. لكن كما تعلمون، العالم يستمر، ويظهر عبقري جديد. في حالة لامين، هذا النوع من اللاعبين، كما تعلمون، لا يوجد الكثير من اللاعبين مثله، لأنه عبقري وهو لاعب من الطراز الرفيع أيضًا. الأهم بالنسبة لنا هو وجود التزام بين عائلته ووكيله والنادي لمساعدته في أن يكون لديه مسيرة مهنية رائعة في كرة القدم، وأعتقد أن من مسؤوليتنا مساعدته على تحسين مهاراته موسمًا بعد موسم.

أماندا ديفيز: ما مدى ثقتك في أن لامين لديه الفريق المناسب من حوله، وما هو برأيك المفتاح الذي يسمح له بتحقيق أقصى إمكاناته؟

خوان لابورتا: أعتقد أن أهم شيء بالنسبة له هو الاستمتاع مع الفريق، الاستمتاع بلعب كرة القدم داخل الملعب، والاستمتاع بحياة طبيعية كصبي خارجه. فهو يعلم أنه ليكون الأفضل وليكون في القمة، فعليه أن يكون لائقًا بدنيًا ويتدرب. عليه اتباع نصائح المدرب والأشخاص المحيطين به، وبعد ذلك أعتقد أنه سيحقق نجاحًا باهرًا.

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