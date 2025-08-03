رامافوزا: جنوب إفريقيا ستنتهز فرصة تأجيل فرض الرسوم الجمركية الأمريكية

قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، إن بلاده ستنتهز فرصة تأجيل فرض الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 30% للتفاوض بإصرار وإنقاذ الوظائف.

وتواجه جنوب إفريقيا ضمن نحو 70 دولة رسومًا جمركية جديدة فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على الصادرات، وكان من المقرر أن تدخل حيز النفاذ الجمعة، وتم تأجيلها في اللحظة الأخيرة حتى 7 أغسطس. وتعد الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري لجنوب إفريقيا بعد الصين، وقدّر محافظ البنك المركزي الجنوب إفريقي، ليسيتيا كغانياغو، أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تُكلف اقتصاد البلاد نحو 100 ألف وظيفة.

الجزيرة – افريقيا