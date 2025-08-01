عملية جراحية ناجحة للدكتور معتصم جعفر بالرياض

خضع الدكتور معتصم جعفر سر الختم رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، لعملية جراحية ناجحة ظهر الجمعة الأول من اغسطس 2025م في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالعاصمة السعودية الرياض، وتكللت العملية بحمد الله وتوفيقه بالنجاح التام.

وكان رئيس الإتحاد السعودي لكرة القدم سعادة الأستاذ ياسر حسن المسحل قد تابع العملية الجراحية لرئيس الإتحاد السوداني>

وتلقى معتصم جعفر عدداً من الاتصالات والرسائل من الأسرة الرياضية في السودان وخارجه للاطمئنان على صحته، متمنين له الشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية.

يذكر أن الدكتور معتصم قد سجل زيارة للمملكة العربية السعودية وخضع لفحوصات طبية تقررت على ضوء نتائجها عملية جراحية تكللت بالنجاح وسيكمل فترة النقاهة في المملكة العربية السعودية وسيستأنف نشاطه الرسمي في الفترة المقبلة عقب التعافي الكامل بإذن الله.