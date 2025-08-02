ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي

ذكرت تقارير صحفية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قرر البقاء في صفوف نادي إنتر ميامي الأميركي.

وكشفت إذاعة “راديو كتالونيا” الإسبانية أن الأرجنتيني سيجدد عقده مع فريق إنتر ميامي لثلاثة مواسم إضافية حتى سنة 2028.

وأوضحت الإذاعة، الخميس، أن نجم برشلونة وباريس سان جرمان السابق يرغب في البقاء في صفوف النادي الأميركي حتى بلوغه 41 عاما.

وكان النجم الأرجنتيني الفائز بثماني كرات ذهبية، قد لمح سابقا إلى أن إنتر ميامي سيكون ناديه الاحترافي الأخير قبل اعتزاله.

وأشارت الإذاعة إلى أن ميسي قرر البقاء رغم اهتمام عدد من الأندية بضمه، كما أنه يتطلع للوصول إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته مع الفريق الأميركي.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن إدارة إنتر ميامي تعمل على خطة لاستمرار ميسي مع الفريق، لكي يقود الإنتر في افتتاح الملعب الجديد للفريق سنة 2026.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع إنتر ميامي نهاية موسم 2025.

وكان غيابه عن مباراة النجوم في الدوري الأميركي قد أثار الشكوك حول مستقبله مع النادي.

يشار إلى أن ميسي كان قد انتقل إلى نادي إنتر ميامي في صيف 2023 قادما من باريس سان جرمان بصفقة انتقال حر.

سكاي نيوز