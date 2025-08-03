بحث ترتيبات فتح منفذ تجاري مع دولة جنوب السودان

بحث الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى، والي ولاية النيل مع وفد الإدارة العامة للمعابر والمنافذ الحدودية، الترتيبات الفنية والإدارية لاقامة منافذ تجارية حدودية بولاية النيل الأبيض، بهدف استئناف الحركة التجارية مع دولة جنوب السودان.

وقال الوالي في تصريح لـ(سونا) عقب الإجتماع المشترك مع وفد المعابر بمدينة كوستي السبت، ان إنشاء منافذ تجارية مع دولة جنوب السودان الغرض منه تعظيم الفائدة وتبادل المنافع ومكافحة التهريب عبر الحدود، معلنًا إستعداد حكومة الولاية لتقديم كافة التسهيلات التي تسهم في استئناف حركة التجارة الحدودية.

وأشار إلى أنه تم التفاكر مع الجهات ذات الاختصاص لإنشاء منفذ تجاري بمنطقة جوده بمحلية الجبلين، مضيفا ان وفد المعابر سيزور المنطقة المقترحة غدا الأحد للوقوف على كيفية إنشاء المنفذ.

وأكد الفريق الركن ياسر محمد عثمان مدير الإدارة العامة للمعابر والمنافذ الحدودية بالأمانة العامه لمجلس السيادة، ان الزيارة بغرض الوقوف ميدانيًا على عدد من المنافذ الحدودية بالولاية، إضافة الي الوقوف على إستعداد جهات الاختصاص بالولاية لهذا الشأن .