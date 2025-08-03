مدير الشركة السودانية الموارد المعدنية: جاهزون لمباشرة أعمالنا من أبراج المعادن بالخرطوم

أعلن المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، محمد طاهر عمر، عن الجاهزية الكاملة لعودة العاملين بالشركة إلى مزاولة نشاطهم من مقر أبراج المعادن بحي المجاهدين بشارع مدني في ولاية الخرطوم، بعد اكتمال أعمال الصيانة والتأهيل التي استغرقت ثلاثة أشهر.

وأوضح المدير العام أن المبنى سيضم كافة إدارات الشركة، إلى جانب وزارة المعادن وهيئة الأبحاث الجيولوجية، مؤكداً أن البيئة أصبحت مهيأة بالكامل للعمل من داخل الولاية.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقده السبت مع لجنة تأمين الموقع واللجان الفنية، حيث استمع إلى تقارير مفصلة عن الجهود المبذولة في إعادة تأهيل الأبراج وتهيئتها.

وأشاد محمد طاهر بالجهود الكبيرة التي قامت بها القوات المسلحة والأجهزة النظامية والمستنفرين في تحرير ولاية الخرطوم، موجهاً شكره الخاص لمنسوبي الشركة الذين شاركوا في عمليات التحرير إلى جانب القوات المسلحة، وأسهموا في تأمين الموقع والوصول السريع إليه.