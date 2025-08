أزمة راغب علامة تتكرر.. معجبة تقتحم المسرح وتحتضن تامر حسني بقوة

أحيا الفنان تامر حسني حفلًا في بورتو مارينا بالساحل الشمالي وسط إقبال كثيف من الجمهور، حمل لافتة كامل العدد.

وشهد الحفل تعرض تامر حسني لموقف محرج، حيث قامت فتاة باقتحام المسرح واحتضانه بقوة وسط محاولات لإبعادها عنه بعد أن أوقف الحفل. ومع إصرار المعجبة على عدم ترك المسرح والبقاء في أحضان تامر حسني تطوعت عازفة في الفرقة الموسيقية لإبعادها عنه لكن الفتاة ظلت تصرخ: “لا”، مما دعا تامر حسني لأن يطلب منها الابتعاد عنه قائلا للفتاة: “طب أنا هغني إزاي”.

ويأتي موقف الفتاة مع تامر حسني بعد أيام من أزمة الفنان راغب علامة في حفله بالساحل بعد أن صعدت فتاة على المسرح وقبلته.

كان مسرح يو أرينا، بمدينة العلمين الجديدة، قد توافد عدد كبير من جمهور تامر حسني، في ثاني ليالي مهرجان العلمين، الذي تم افتتاحه بحفل الفنانة أنغام يوم الجمعة 18 تموز (يوليو).

وحمل حفل تامر حسني، الذي شاركه في إحيائه المطرب الشامي، شعار كامل العدد بعد أن تم بيع تذاكر الحفل بالكامل.

بدأ الشامي الفقرة الأولى في الحفل، حيث قدم العديد من أغانيه الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ليصعد بعده تامر حسني ويبدأ الفقرة الثانية بميدلي تضمن باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، التي أشعلت حماس الجمهور، منها: “يا تاعبني”، “هي دي”، بنت الإيه”، ثم قدم أغاني ألبومه الجديد “لينا معاد”، وغيرها من الأغاني.

كما قدم تامر حسني، ديو “ملكة جمال الكون” مع المطرب الشامي، وقدم ثنائية come back to me مع المطرب يوسف جبريال، وقدم ثنائية “هو ده بقى” مع المطرب كريم أسامة، وغيرها من الأغاني.

وخلال الحفل قدم تامر حسني، أغنية “ذوقك العالي”، التي غناها مع محمد منير، في ألبومه الأخير، وبعدها قدم رسالة شكر للكينغ.

كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد اشتعلت بعدما طرحت شركة روتانا برومو دويتو محمد منير الذي يشاركه في غنائه تامر حسني ويحمل اسم “الذوق العالي”.

وظهر منير في البرومو بكامل لياقته وبصحة جيدة وحمل البرومو رائحة الصيف من حيث ملابس النجمين المبهجة، وكواليس التصوير بين الاستعراضات على حمامات السباحة ووسط الحدائق.

