تامر حسني: لا تضيّعوا أعماركم في الزعل والمشكلات

وجّه الفنان تامر حسني رسالة إنسانية إلى جمهوره، حول قيمة الوقت والعمر، مؤكدًا أن حياة الإنسان ما هي إلا عدد محدود من دقات القلب، لا يجب إهدارها في الحزن أو الخلافات والمشكلات .

وكتب تامر حسني عبر حسابه الرسمي فيس بوك : ” أسمعت تحليل عظيم أحب أنقلهلكم جايز يفيدكم بس ركزوا فيه جداااااااااااااااااً ربنا سبحانه و تعالى بيخلقك و يديك هديه ،٥ مليار دقة قلب مثلاً لو هتعيش ل ٧٥ سنه او ٨٠

تابع : ” شوف بقى تقريباً أنت ضيعت منهم ٢ مليار و نص خلاص طبعاً كلامي على المواقف اللي في إيدينا نغيرها فا تيجي بعد شوية تقول لنفسك أيه دة !!!!هل المواقف اللي عيشتها دي كانت مستاهله أضيع عليها من عمري كل الدقات دي !؟؟

اضاف : ” .. فا أنت او إنتي من دلوقتي قولوا لنفسكم ..هل القصة دي او الزعل ده او المشكله دي هتاخد من حياتي مثلاً ٢٠ الف دقة قلب .. هل تستاهل؟🤔المقصود إنك متضيعش عمرك و دقات قلبك على حاجات متستاهلش

دايماً بقول إن اللي صاحي دلوقتي و الكلام وصله او وصله بعدين يبقى فعلاً هو محتاج يسمع الكلام ده عشان يتقدم و يغير في نفسه لأن في حاجات حلوه مستنياه و ميبصش للماضي عشان محدش هيعرف يمشي لقدام و هو باصص لورا أكيد هيقع او هيمشي غلط بص قدامك ركز في ورقتك و حالك مش حال الناس مستنيك نجاح كبير روحله و متضيعش وقتك و دقات قلبك في حاجات متستاهلش

