هدى رمزي: الحجاب لم يكن سبباً في اعتزالي الفن

أوضحت الفنانة هدى رمزي، أن الحجاب لم يكن السبب وراء إعتزالها الفن، موضحة أنها لم ترتدي الحجاب بالشكل المتعارف عليه بل كانت تعتبر نفسها محتمشة وليست محجبة.

وتابعت الفنانة هدى رمزي، حديثها خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية صدى البلد 2، قائلة: «أنا مكنتش لابسة حجاب، ودايما بقول أنا محتشمة وليست محجبة وبقالي فترة مش لابسة الحجاب لأن ده ليه مواصفات، والشيخ محمد متولي الشعراوي لم يكن السبب وراء ارتدائي الحجاب وقولت قبل كده أني معرفوش خالص ولا عمري قابلته، وأنا مش من النوع اللي الشيخ يقول أو مش يقولي لأن دي علاقة بيني وبين ربنا».

وأوضحت الفنانة هدى رمزي، أنها كانت موفقة في إختيار أدوارها فهي كانت تضع شروط معينة وما يليق بمكانة والدها الراحل حسن رمزي، وحنفي الأبهة وجري الوحوش من أهم الأعمال الفنية التي لاقت نجاحاً كثيراً في مشواري الفني.

