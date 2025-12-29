آيتن عامر تعلن رأيها في زواج الرجل على زوجته

ردّت الفنانة آيتن عامر، على تعليق لإحدى متابعاتها على منصة “X” حول زواج الرجل على زوجته، مؤكدة أن ذلك حق شرعي له، وأن للزوجة كامل الحق في الاختيار بين الاستمرار مع الزوج أو طلب الطلاق، مفجرة مفاجأة عن طلاقها من محمد عز العرب.

وكانت إحدى المتابعات قد علقت على منشور لمتابع آخر، علق على طلاق عمرو أديب ولميس الحديدي كتب فيه: “وفين المشكلة إنه يتجوز تاني هو متجوز آيتن عامر”، لترد عليه المتابعة قائلة: “ده على أساس إن عمرو جماله بيشر علينا.. وبعدين ما هي إختياره من الأول وأي زوجة هى اختيار جوزها من البداية وإذا كان المبدأ عندك بتربطه بشكل الست يعني اللي مراته حلوة ملوش حق يتجوز عليها واللي مراته محدودة الجمال ليه مطلق الحق يتجوز عليها!! فأحب أقولك إن آيتن عامر اللي واخدها مثال للي مينفعش الراجل يتجوز عليها، مطلقة، يعني كان عادي عند جوزها يسيبها”.

وردت آيتن على منشور المتابعة قائلة: “معلش تعليق صغير على الموضوع لو تسمحيلي أنا معرفش بتتكلموا عن مين بس إن الراجل يتجوز على مراته ده حقه شرعًا وهي حقها توافق تكمل معاه أو تطلب الطلاق، والجمال ده مش لازم يكون جمال شكل لأنه كده كده زائل، جمال الروح أهم بكتير للي يفهم، أخيرًا بقا أنا اللي طلبت الطلاق وصممت عليه دي معلومة معرفش هتفيدك في حاجة ولا لا”.

