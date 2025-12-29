مادونا وابنتاها في جلسة تصويرية جريئة

حرصت مادونا على توديع عام 2025 بجلسة تصويرية جريئة على غرار تلك التي خضعت لها أخيراً بمناسبة عودتها إلى “وارنر براذرز”.

وأطلّت النجمة الأميركية عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، في جلسة تصوير أنيقة من الكورسيهات والدانتيل بمناسبة عيد الميلاد مع ابنتيها وحبيبها أكيم موريس الذي يصغرها بـ38 عاماً، بعد أن انفصلت عن حبيبها السابق الملاكم البريطاني ريتشارد رياكبورهي الذي يصغرها بـ34 عاماً.

وشاركت نجمة البوب، البالغة من العمر 67 عاماً، صوراً من جلسة تصوير عائلية ذات طابع احتفالي، حيث ظهرت بملابس داخلية مستوحاة من الطراز القديم برفقة ابنتيها التوأم ستيلا وإستير (13 عاماً)، وحبيبها لاعب كرة القدم الجامايكي السابق أكيم موريس (29 عاماً).

وعلّقت مادونا على الصور قائلةً: “يريد سانتا أن يعرف… هل كنتم مطيعين أم مشاغبين؟ عيد ميلاد مجيد للجميع!”.

وتضمنت جلسة التصوير تغييرات متعددة في الأزياء، ما قد يُخجل حتى السيدة كلوز وفق التعليقات. في إحدى إطلالاتها، نسّقت مادونا مشدّ Glamour Nouveau Corselette الوردي الفاتح الساتان من What Katie Did (بسعر 235 دولاراً) مع جوارب شبكية وجوارب طويلة تصل إلى الفخذ وقفّازات طويلة من الساتان بلون الشمبانيا.

وأضفت لمسة من البريق بأقراط Canary Spectra من Anabela Chan (بسعر 2835 دولاراً) وقلادة على شكل ندفة ثلج.

وللصور العائلية التي جمعتها بتوأمها، أصغر أبنائها الستة، ارتدت الفائزة بجائزة “غرامي” قميص نوم أبيض مزركشاً ومزيناً بالدانتيل الأبيض.

وفي إحدى الإطلالات، تألقت مادونا بجلد أسود وحذاء بكعب عالٍ: مشدّ سيليا أندرباست من كورسيتوريوم (898 دولاراً)، وحمّالة صدر ساغا ديمي-كاب من سيمون بيريل (135 دولاراً)، وحمّالة صدر ماتيس شبه المفتوحة من بلو بيلا (69 دولاراً)، وحذاء إيفا من فيراغامو (686 دولاراً)، بالإضافة إلى مجموعة من الأضواء المتلألئة.

وفي إطلالة ثانية، أضافت مادونا لمسة مميزة بقفّازات مخملية حمراء، وكرات ديسكو، وعُصابة عين من الساتان.

مجلة لها