ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ

كشفت تقارير صحافية أن النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور قرر تأجيل التفاوض مع ناديه ريال مدريد الإسباني حول المطالب المالية التي يرغب في الحصول عليها ليصبح الأعلى أجراً داخل صفوف الفريق متجاوزاً زميله الفرنسي كيليان مبابي.

وعبّر فينيسيوس، الذي ينتهي عقده الحالي في صيف 2027، من خلال محيطه عن رغبته في الحصول على راتب يفوق 25 مليون يورو صافي سنويًا، معتبرًا نفسه أحد أعمدة الفريق وصاحب تأثير كبير في السنوات الأخيرة.

وتمسكت إدارة ريال مدريد، بقيادة فلورنتينو بيريز، بسياستها المالية الصارمة، رافضة الدخول في أي مفاوضات جديدة في الوقت الحالي.

وبحسب الصحفي توينيو غارسيا، فإن اللاعب قرر تأجيل ملف التجديد والتركيز على الموسم الجديد، حيث ينضم لتدريبات الفريق في الرابع من يوليو، واضعًا هدفه الأول في مساعدة النادي على تحقيق الألقاب واستعادة الهيبة محليًا وأوروبيًا.

مدريد يهدد فينيسيوس بـ”راموس”

ويعرف عن ريال مدريد عدم الانصياع للضغوط الفردية، حتى من أساطير النادي السابقين مثل سيرجيو راموس وإيكر كاسياس وألفريدو دي ستيفانو، إذ أدرك اللاعب البرازيلي بحسب “كادينا سير” أن الوقت الحالي ليس مناسبًا للمطالبة بزيادة كبيرة في الراتب، خاصة بعد تراجع مستواه في موسم 2024-2025.

وأفادت صحيفة “آس” الإسبانية، أن مصادر مقربة من اللاعب نفت ما تداولته وسائل الإعلام مؤخرًا حول وجود توتر في العلاقة بينه وبين النادي، مؤكدة أن كل الأمور تم مناقشتها في مارس وأبريل الماضيين، بطلب من النادي بسرية تامة، ومن المتوقع أن يتم الكشف عنها قريبًا.

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