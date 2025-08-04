تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ

كشفت أسطورة الملاكمة الأمريكية مايك تايسون عن قائمة أعظم الملاكمين في التاريخ، معتبرا نفسه الأفضل على الإطلاق.

جاء ذلك خلال ظهوره في بودكاست النجم الأمريكي شاكيل أونيل “The Big Podcast with Shaq” على يوتيوب.

وضم تايسون إلى قائمته كلا من جاك دمبسي، سوني ليستون، محمد علي، وجورج فورمان.

وعلق قائلا:”ليستون اشتهر بهزيمته، لكن هذه الخسارة سلطت الضوء على عظمته، فقد ساعدت على إبراز محمد علي كواحد من أعظم الأسماء في الرياضة لعقود”.

وعند سؤاله عن الأعظم في تاريخ الملاكمة، لم يتردد تايسون في القول: “أنا الأفضل في التاريخ”.

يذكر أن تايسون، البالغ 58 عاما، خاض في 16 نوفمبر نزالا مثيرا ضد اليوتيوبر الأمريكي جيك بول (27 عاما)، وانتهت المواجهة بخسارة تايسون بقرار جماعي من الحكام بعد ثمانية جولات، كل واحدة منها امتدت لدقيقتين.

بهذه الخسارة، يكون تايسون تلقى الهزيمة السابعة في مسيرته، مقابل 50 انتصارا، في حين لم تحتسب نتيجتا نزالين سابقين له.

المصدر: RT