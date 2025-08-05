لماذا يجهز ليفربول 120 مليونًا ؟!

ظهر المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك صباح اليوم داخل مقر تدريبات فريقه نيوكاسل يونايتد، في مشهد مفاجئ بعد غيابه عن جولة الفريق الودية في آسيا، والتي اختتمت بمواجهة توتنهام هوتسبير أمس في مباراة وداع الكوري الجنوبي هيونج مين سون، بحسب ما أفادت شبكة “سكاي سبورتس”.

وتأتي عودة إيزاك لتدريبات “الماكبايس” في وقت تزداد فيه الشائعات حول اقتراب انتقاله إلى ليفربول، الذي أبدى استعدادًا لدفع 120 مليون يورو من أجل ضم اللاعب، في محاولة لتعويض غياب دييجو جوتا ورحيل داروين نونيز المتوقع، بسبب تذبذب مستواه مؤخرًا ، إلا أن إدارة نيوكاسل التزمت الصمت ورفض التعليق على أي أمر يخص الثفقة

وتشير تقارير عديدة إلى أن إيزاك يرحب بفكرة الانتقال إلى “الريدز”، حيث يرى أن الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسيرته، ليس فقط على صعيد اللعب في نادٍ أكبر، بل أيضًا للمنافسة الجادة على الألقاب في البريميرليج.

ورغم ظهوره في مقر تدريبات نيوكاسل، لم تتضح بعد نوايا المهاجم السويدي صاحب الـ 25 عامًا، والذي يمتد عقده الحالي حتى عام 2028، مما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان يضغط وديًا على إدارة النادي للسماح له بالرحيل، أم أنه قرر البقاء ضمن مشروع المدرب إيدي هاو.

بوابة روز اليوسف