الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع

أصدر محامو نادي الهلال السوداني، بتكليف من مجلس الإدارة، بيانًا رسميًا حذّروا فيه المصانع والمحال التجارية ومنصات البيع الإلكتروني داخل جمهورية مصر العربية من استخدام أو تقليد شعار النادي أو علامته التجارية المسجلة دون تفويض قانوني.

وجاء في البيان الصادر عن مكتب المستشار نزيه علي مسعود (مصر) والمستشار الدرديري محمد عمر (السودان)، أن النادي رصد محاولات لتصنيع منتجات تحمل شعار الهلال من قِبل جهات مصرية بالتعاون مع سودانيين لا يملكون أي صفة رسمية أو توكيل معتمد من النادي.

إجراءات قانونية وملاحقة جنائية

وأكد البيان أن الشعار والعلامة التجارية لنادي الهلال مسجّلة رسميًا في السودان تحت الرقم (36203) ضمن القسم (25) من مسجل عام الملكية الفكرية، وتتمتع بالحماية القانونية محليًا ودوليًا وفق الاتفاقيات المعنية بالعلامات التجارية.

وشدد المحامون على أن كل من يشارك في تصنيع أو بيع منتجات تحمل شعار الهلال، مثل قمصان الفريق أو غيرها من المقتنيات، سيكون عرضة للمساءلة القانونية والملاحقة الجنائية، وقد يواجه عقوبات تشمل الحبس والمصادرة والتعويض بموجب القانون المصري.

رسالة إلى الجماهير: نحمي مكتسبات النادي

وفي ختام البيان، طمأن مجلس إدارة نادي الهلال جماهيره ومكوناته بأنهم يتابعون الملف عن كثب، وأن هناك إجراءات قانونية جارية بالفعل داخل مصر لحماية حقوق النادي ومنع أي استغلال غير مشروع لشعاره التجاري.

واختتم البيان بالتحذير: “فقد أعذر من أنذر”، في إشارة إلى جدية الإجراءات المقبلة ضد من يثبت تورطهم في التعدي على العلامة التجارية للنادي.

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