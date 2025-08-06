ترتيبات لإقامة ملتقى استثماري بولاية كسلا نهاية أغسطس

أعلنت الأستاذة أحلام مدني مهدي، وكيل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المكلف، عن الترتيب لإقامة ملتقى استثماري بولاية كسلا خلال الفترة من 26 إلى 27 أغسطس الجاري، في إطار جهود الوزارة لتعزيز الاستثمار في الولايات.

وأكدت خلال لقائها اليوم بوفد رفيع المستوى من ولاية كسلا برئاسة وزير الانتاج والموارد الاقتصادية دكتور خضر رمضان صادق ، حرص الوزارة على إقامة الملتقيات الاستثمارية بمختلف الولايات بهدف عرض فرص ومجالات الاستثمار وخلق شراكات ذكية تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وأوضحت مدني أن الوزارة فعلت العمل الاستثماري بالمفوضيات الولائية، وتعمل على تذليل التحديات والمعوقات التي تواجه الاستثمار بولاية كسلا، مشيرة إلى ما تتمتع به الولاية من موارد طبيعية وإمكانات اقتصادية واعدة.

وأعربت عن أملها في أن يخرج الملتقى بتوصيات عملية تساهم في دفع عجلة الاستثمار بالولاية، مؤكدة أن الظروف التي فرضتها الحرب مثلت دافعاً لتجويد الأداء وتحفيز القطاعات المختلفة لتوسيع النشاط الاستثماري في السودان.

وفي سياق متصل، أعلنت الأستاذة أحلام مدني عن قطع شوط كبير في مشروع الربط الشبكي مع الجهات ذات الصلة بالاستثمار، إلى جانب تطوير المنصة الإلكترونية، في إطار التوجه نحو التحول الرقمي الكامل، مشيرة إلى أن جميع المعاملات الاستثمارية ستتم إلكترونياً خلال الفترة المقبلة.

من جانبه ثمّن وزير الإنتاج بولاية كسلا جهود وزارة الاستثمار في جذب المستثمرين إلى الولايات، مبيناً أن الملتقى سيتضمن تقديم عدد من الأوراق العلمية المتخصصة التي تركز على تنشيط وتطوير العمل الاستثماري بالولاية، وتسليط الضوء على الإمكانيات التي تزخر بها.