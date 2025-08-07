المواصفات تنفذ مراجعة شاملة لعدادات الوقود بالبحر الأحمر لضمان دقة القياس وحماية المستهلك

نفذت وحدة القياس والمعايرة بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس – قطاع البحر الأحمر، حملة معايرة شاملة استهدفت عدادات الوقود والموازين المستخدمة في عمليات البيع والتوزيع، وذلك في إطار جهود الهيئة لضمان دقة القياس وحماية المستهلك.

وشملت الحملة معايرة وختم (40) عداداً في مستودعات وقود تتبع لعدد من الشركات، إلى جانب مراجعة وختم (19) عداداً لتناكر الوقود المتحركة، فضلاً عن معايرة (27) ميزان غاز مخصص لتعبئة أسطوانات الغاز.

وأكد المهندس الوليد محمد عثمان، مدير قطاع الهيئة بالبحر الأحمر، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الهيئة لترسيخ ثقافة الالتزام بالضوابط الفنية وتعزيز الموثوقية في المعاملات التجارية، مشيداً بتعاون أصحاب المستودعات وشركات الوقود والغاز، وتفهمهم لأهمية المعايرة في رفع جودة الخدمات.