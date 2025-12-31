قررت حكومة السودان تمديد فتح معبر أدري على الحدود السودانية التشادية أمام المعونات الإنسانية التي تسيرها منظمات العون الدولية إعتباراً من الأول من يناير وحتى 31 مارس 2026 .

جمهورية السودان

وزارة الخارجية والتعاون الدولي

مكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام

بيان صحفي

قررت حكومة السودان تمديد فتح معبر أدري على الحدود السودانية التشادية أمام المعونات الإنسانية التي تسيرها منظمات العون الدولية إعتباراً من الأول من يناير وحتى 31 مارس 2026 .

تأتي هذه الخطوة تأكيداً لإلتزام الحكومة السودانية نحو ضمان وصول المعونات الإنسانية للمحتاجين في كافة أنحاء السودان، وإبداءً لحسن النوايا تجاه تسهيل العمل الإنساني والتنسيق مع منظمات الإغاثة العاملة في السودان وفقاً للنظم والقوانين التي تحتكم إلى القانون الإنساني الدولي .

تود حكومة السودان أن تشير إلى أن تمديد فتح معبر أدري جاء بعد كل الفظائع التي ارتكبتها المليشيا المتمردة بعد دخولها الفاشر وبابنوسة وهجليج، والتي راح ضحيتها الآلاف من المواطنين الأبرياء، وإذ تترحم حكومة السودان على أرواح المواطنين، فإنها تتطلع إلى أن تسارع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإنسانية إلى تقديم المساعدات المطلوبة للمواطنين وأن تنتهز تمديد فتح معبر أدري لمضاعفة الجهود لمقابلة الإحتياجات العاجلة في المنطقة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختصة .

صدر في يوم الأربعاء الموافق 31 ديسمبر، 2025