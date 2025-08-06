يامال يثير الجدل مجدداً مع مغنية أرجنتينية

كشفت تقارير صحافية إسبانية أن لامين يامال نجم برشلونة دخل في علاقة جديدة مع مغنية أرجنتينية تدعى نيكي نيكول، إذ قضى سهرة معها في ملهى ليلي وتبادلا “القبلات”، بينما ادعت مغنية كوبية شهيرة بأنه توقف عن متابعتها بعدما بدأ علاقته بالأولى.

وأفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية نقلاً عن الصحافي الإسباني خافي دي هويوس، المختص بأخبار المشاهير، أن يامال نجم برشلونة ولاعب المنتخب الإسباني تم التقاطه وهو يتبادل القبل مع نيكي نيكول، في أحد النوادي على الشاطئ بعد أيام قليلة من حفلة عيد ميلاده الثامن عشر المثيرة للجدل.

وأضاف: في حفل عيد ميلاد يامال، لم يحصل أي شيء بينهما رغم المغازلة الواضحة، لكن الانفجار الحقيقي جاء في 24 يوليو، حين ذهبا معًا إلى ملهى على البحر، وتبادلا القبلات ثم غادرا المكان معًا في الرابعة صباحًا.

وأوضح دي هويوس: يُقال إن يامال وضع صورة لنيكي نيكول كخلفية لهاتفه المحمول. الصورة، بحسب مراقبين، ويُعتقد أن من التقطها هو يامال بنفسه.

وتدخلت المطربة الكوبية الشهيرة مالو تريفيخو، التي يتابعها أكثر من 10 ملايين على إنستغرام، في الأمر بتعليق صادم تحت منشور هويوس قائلة “الآن فهمت لماذا توقف عن متابعتي فجأة” في إشارة ساخرة إلى أن يامال قطع علاقته بها فجأة لصالح فتاة أخرى.

ويشعر مسؤولو برشلونة بالقلق من تصرفات يامال خارج الملعب، إذ جاءت هذه القصة بعد أسابيع فقط من الجدل الكبير الذي أثاره حفل عيد ميلاد اللاعب، والذي شمل استغلال أشخاص مصابين بالقزامة، ودعوة نساء بمواصفات جسدية محددة للحضور بمقابل مالي، ما دفع الحكومة الإسبانية لطلب فتح تحقيق رسمي.

العربية نت