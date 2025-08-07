“خد هنا” .. نيكول سابا تطلق أغنيتها الجديدة

أطلقت النجمة اللبنانية نيكول سابا مساء الأربعاء اغنيتها الجديدة “خد هنا” على قناتها الخاصة علي مواقع على يوتيوب وصفحاتها على التواصل الإجتماعي ومختلف منصات الموسيقي.

“خد هنا” كلمات أحمد جابر ولحن علي الخواجه وتوزيع امين نبيل وهندسة صوتية ماهر صلاح وإنتاج وليد منصور.

وكان المنتج وليد منصور قد شارك النجمة نيكول سابا الإحتفال بإطلاق “خد هنا” ومن المقرر اطلاق باقي أغنيات الالبوم علي فترات منتظمة كل 20 يومًا.

وتعد”خد هنا” أولى اغاني ألبوم نيكول سابا الجديد ” دوشه” والذى تتعاون فيه مع المنتج وليد منصور الذى يحسب له نجاحه فى إعادة الفنانة روبي للغناء بالبوم “حته تانية”.

صدى البلد