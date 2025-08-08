نسرين طافش: العمرة رحلة روحانية.. والدين علاقة خاصة بين العبد وربه

تحدثت الفنانة نسرين طافش عن تجربتها الروحانية في أداء مناسك العمرة، مؤكدة أن مثل هذه الرحلات تمثل محطة صفاء داخلي يحتاجها كل إنسان، بغض النظر عن آراء الآخرين في اختياراته الروحانية.

وقالت نسرين خلال لقائها ببرنامج “عرب وود”:العمرة رحلة روحانية، وكلنا بحاجة للجانب ده في حياتنا، سواء عجبت الناس أو ما عجبتهم، لأن الروحانيات ومسألة الدين دي حاجة خاصة جدًا بين العبد وربه.”

وأضافت:”كل لما ببص على حالي في المراية بقول: اللهم حسن خُلقي كما أحسنت خلقي. واللي شجعني أروح العمرة المرة دي هو الوضوح، الوضوح مع النفس.”

تابعت نسرين طافش قائلة:”ما بتذكر أني دعيت لحالي… كنت دايمًا بدعي للناس اللي بحبهم. لأنني حاسة رب العالمين عطاني أكتر بكتير من خيالي.”

