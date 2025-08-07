الجزيرة .. توفير المعينات الفنية واللوجستية التي تساهم في تعزيز العمل الأمني والمنعي

ترأس اللواء شرطة حقوقي / عبدالإله علي أحمد محمد، مدير شرطة ولاية الجزيرة، اجتماع هئية قيادة شرطة الولاية ومكونات المجلس التنسيقي لوزارة الداخلية والذي من خلاله نقل إشادة الفريق شرطة حقوقي/ بابكر سمره وزير الداخلية و الفريق أول شرطة حقوقي / خالد حسان محي الدين مدير عام قوات الشرطة بالآداء المتميز لقوة شرطة الولاية وجهودها المستمرة في حفظ الأمن وتحقيق الإستقرار مثمنا جهود رئاسة قوات الشرطة لدعمها المستمر لشرطة الولاية بالأليات والمعينات الفنية واللوجستية التي تساهم في تعزيز العمل الأمني والمنعي وجدد مدير شرطة الولاية ثقتهم الكبيرة بقوة شرطة الولاية ومساندتهم للقوات المسلحة الباسلة والقوات النظامية والمستنفرين في معركة الكرامة مترحما على أرواح الشهداء ومتمنيا عاجل الشفاء للجرحى والمصابين والعودة للمأسورين والمفقودين.

كما تناول مدير شرطة الولاية قافلة الإسناد والكرامة التي تم تسييرها لدعم شرطة ولاية الخرطوم وكلية علوم الشرطة والقانون ودورها في تقوية أواصر التعاون والتكافل بين وحدات الشرطة علي مستوي جميع ولايات البلاد مشيدا بالجهود الكبيرة التي تضطلع بها جميع وحدات شرطة الولاية لخدمة أمن وسلامة المواطنين والعمل بروح الفريق الواحد والتعاون بين جميع الإدارات الشرطية مؤكدا أهمية دور الإعلام في عكس أنشطة شرطة الولاية مستعرضا الإنجازات النوعية التي حققتها المباحث المركزية ومباحث الولاية في تسديد البلاغات الجنائية.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الإجتماع ناقش عددًا من الموضوعات المهمة التي تصب في مصلحة منسوبي الشرطة، وعلى رأسها سبل تطوير وتحسين الخدمات العلاجية المقدمة للقوة عبر توقيع شراكة ذكية إستراتيجية مع إدارة التأمين الصحي بالولاية كما ناقش الإجتماع التحديات الميدانية ورفع مستوى الجاهزية المهنية مما إنعكس إيجابا في بسط الأمن والإستقرار الذي تشهده الولاية بفضل الإنتشار الواسع للقوات وتفعيل الاطواف المشتركة وعمل الارتكازات ونشر القوات في المناطق الإستراتيجية الحاكمة ممتدحاً دور القوات الأمنية المشتركة في محاربة الجريمة والظواهر السالبة تحت إشراف لجنة امن الولاية برئاسة والي الجزيرة.

المكتب الصحفي للشرطة