مستشفى قري بالخرطوم يستقبل ماكينات جديدة لغسيل الكلى

وصلت إلى مستشفى قري بالخرطوم دفعة جديدة من ماكينات غسيل الكلى بعد أن تعرضت المعدات السابقة للتدمير والنهب على يد المليشيات المتمردة، الأمر الذي أدى إلى توقف خدمات الغسيل لمدة عامين، وزيادة معاناة المرضى.

وقال الدكتور عثمان الزبير، مدير إدارة مراكز الكلى ان إعادة تشغيل وحدة الغسيل في مستشفى قري تمثل خطوة مهمة للتخفيف من معاناة المرضى الذين اضطروا خلال الفترة الماضية للسفر لمسافات طويلة لتلقي العلاج.

كما يجري العمل على تأهيل باقي المراكز المتضررة لتكون جاهزة لتقديم الخدمة في أقرب وقت ممكن.

وأكدت إدارة المستشفى أن هذه الأجهزة ستدخل الخدمة فور استكمال عمليات التركيب والفحص الفني، مشيرة إلى أن الجهود متواصلة لاستعادة الخدمات الطبية بالمستشفى إلى وضعها الطبيعي.

سونا