وزير التخطيط العمراني بالجزيرة يشيد بمساهمة الخيرين في تنفيذ المشروعات الخدمية

أكملت وزارة التخطيط العمراني بولاية الجزيرة كافة الترتيبات لتدشين تشغيل محطة مياه مدني النيلية الأسبوع المقبل بعد إعادة تأهيلها من النهب والخراب والدمار الممنهج الذي أحدثته مليشيا أسرة دقلو الإرهابية في المحطة.

وأعلن المهندس أبو بكر عبد الله مدير عام وزارة التخطيط العمراني الوزير المفوض في تصريح (لسونا) أن جملة الآبار الجوفية العاملة بمدني الآن 139 بئرا بنسبة زيادة تجاوزت 100% عن فترة قبل الحرب 65% منها نفذها الخيريين والمنظمات الطوعية وجميعها مزود بوحدات طاقة شمسية.