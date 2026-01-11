وزير الثقافة والإعلام المكلف يشهد تدشين مشروع الفنانة إنصاف فتحي لدعم العودة للخرطوم

في إطار العمل المستمر لتهيئة المسرح القومي بامدرمان تمهيدا لافتتاحه خلال الأيام القادمة شهد المدير العام الوزير المكلف لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة ولاية الخرطوم تدشين مشروع الفنانة إنصاف فتحي والذي يحمل اغنيات وطنية لدعم العودة الخرطوم ووقع الاختيار على المسرح القومي لاستنفار الجهود لإكمال تأهيله لافتا إلى اهتمام ومتابعة والي الخرطوم لخطوات الاعمار.

ووصف وزير الإعلام المكلف الخطوة بأنها من المبادرات الوطنية التي تؤكد تفاعل المبدعين مع قضايا بلادهم وأضاف أن مشروع الفنانة إنصاف فتحي للتغني للخرطوم يجد كل التقدير من حكومة ولاية الخرطوم وسنعمل على توثيق هذه التجربة وبثها على نطاق واسع باعتبار أن انصاف من أميز الأصوات النسائية ذات الشعبية الواسعة كما أن اختيارها للاطلالة عبر المسرح القومي يمثل أكبر حافز لاعماره وإكماله على وجه السرعة.

من جهتها أعربت الفنانة إنصاف فتحي عن اعتزازها بالتغني للخرطوم ومن المسرح القومي كمساهمة منها في دعوة الجميع للقيام. بواجبهم تجاه هذ الصرح الوطني الذي قدمت من خلال خشبته أعمالاً خالدة في وجدان المواطن السوداني.

هذا وقد شارك أعضاء مبادرة إعمار المسارح برئاسة الأستاذ عبد الباقي حسين الذي رحب بالخطوة والتي تمثل دافعاً كبيرا للشباب العاملين في الاعمار كما شارك عدد من المسرحيين يتقدمهم محمد المهدي الفادني وفضيل ومحمد عبدالله واخرين.

خرطوم نيوز