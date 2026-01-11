الإعيسر بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير مدني: السودان يرفع راية النصر ونعاهد انفسنا بتحرير كل شبر من ارضه

قال وزير الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ خالد الإعيسر في منشور له بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، نحتفل اليوم بإرادة شعبنا وصمود قواتنا المسلحة وكل القوات المساندة والمستنفرين الذين أعادوا الأمن والاستقرار .

وأكد وزير الثقافة والإعلام والسياحة، خالد الإعيسر، أن تحرير ود مدني يعد انتصارًا كبيرًا لقواتنا المسلحة وشعبنا الصامد، مشيرًا إلى أن المليشيا المتمردة ومرتزقتها المجرمين قد طردوا مكسورين وخائبين.

وقال الإعيسر إن السودان سيواصل الكفاح لتحرير المدن والقرى في كردفان ودارفور، مؤكدًا أن كل شبر من أرض السودان الغالية سيتحرر بحول الله تعالى، لتتجه بعد ذلك إرادتنا الجماعية نحو البناء والعمران والتقدم، وترسيخ مبادئ الحرية والسلام والديمقراطية الحقيقية، التي لا تشبه ديمقراطية عائلة دقلو وأعوانهم من العملاء والمرتزقة.

وتقدم الإعيسر بالتحية لأهلنا في ولاية الجزيرة، الذين كان صبرهم وشجاعتهم مثالاً للوفاء والانتماء، كما تقدم بالرحمة لأرواح شهدائنا الأبرار، والشفاء لجرحانا، وعودة المفقودين إلى أحضان ذويهم.

سونا