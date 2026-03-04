صندوق الإسكان والتعمير بنهر النيل يناقش خطط التطوير العقاري للإسكان

رأس المهندس سمير سعيد، وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية بولاية نهر النيل رئيس مجلس الإدارة، بمكتبه برئاسة الوزارة بمدينة عطبرة، الثلاثاء، الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق الإسكان والتعمير للعام 2026م، بحضور الأستاذ عثمان عبد الرحيم عمارة مفوض الاستثمار بالولاية، وممثل بنك السودان، وممثل الصندوق القومي للإسكان والتعمير، إلى جانب إدارة الصندوق بالولاية.

وأجاز المجلس جملة من التوصيات، أبرزها إيجاد السبل الكفيلة بمعالجة أوضاع المتقدمين للسكن الاقتصادي بمنطقة المعمورة، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتلبية احتياجات المستفيدين.

كما ناقش الاجتماع خطط التطوير العقاري للإسكان، وفتح آفاق جديدة للتوسع في مشروعات السكن، فضلاً عن استعراض عدد من المعوقات والتحديات التي تعترض سير عمل الصندوق وسبل معالجتها.