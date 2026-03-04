مفوض العون الإنساني يتفقد سير العملية التعليمية بمعسكر العفاض

تعهّد مفوض العون الإنساني بولاية شمال دارفور، محمد عبد القادر جلاب، بالعمل مع الشركاء لتوفير البيئة التعليمية المناسبة بمعسكر العفاض للنازحين بمحلية الدبة، وذلك خلال تفقده سير العملية التعليمية بمدرسة أبو ذر الكودة بالمعسكر.

وأوضح أن المدرسة تستوعب (1347) تلميذاً وتلميذة بالمرحلة الابتدائية، فيما استمع إلى تقرير مفصل من لجنة المدرسة والمعلمين حول سير الدراسة والتحديات التي تواجه العملية التعليمية، وفي مقدمتها عدم توفر فصول دراسية لنحو (523) تلميذاً وتلميذة بالصفين الرابع والخامس، إلى جانب الحاجة لتهيئة المناخ الملائم للقوى العاملة وتحفيزها.