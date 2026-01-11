جامعة الخرطوم تتّهم د. سلمان محمد سلمان بانتحال صفة رئيس مجلس الجامعة

أصدرت جامعة الخرطوم، أعرق الجامعات السودانية، بياناً رسمياً حادّ اللهجة عبر إدارة الإعلام والعلاقات العامة، نفت فيه وجود أي مجلس للجامعة في الفترة الراهنة، واتهمت د. سلمان محمد أحمد سلمان؛ بانتحال صفة رئيس مجلس الجامعة والتحدث باسمها دون وجه حق.

وجاء في البيان الذي نشرته الجامعة على وسائل التواصل الاجتماعي: إنّ الدكتور سلمان اعتاد التدخل في كافة القضايا المتعلقة بالجامعة منتحلاً هذه الصفة، رغم أنه لا يوجد مجلسٌ للجامعة في هذه الفترة، مُعتبرةً أنّ هذه التصريحات تضر بالمؤسسة الأكاديمية العريقة، حتى لو كان مطلقها يعتقد أنه يفيدها.

وأوضح البيان، أنه تمّ تعيين د. سلمان محمد أحمد سلمان رئيساً لمجلس الجامعة في عهد حكومة د. عبد الله حمدوك، إلا أن المجلس لم يعقد اجتماعاً واحداً منذ تعيين الإدارة الحالية للجامعة بتاريخ 29 مارس 2022م.

وكشفت الجامعة أنه صدر قرارٌ سابقٌ من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بتعيين البروفيسور الجزولي دفع الله (رئيس الوزراء الأسبق) رئيساً لمجلس الجامعة، إلا أن الأخير اعتذر رسمياً عن قبول المنصب عبر خطاب مُوجّه إلى نائب مدير الجامعة ووزير التعليم العالي آنذاك.

واختتم البيان بالتأكيد الصريح على أنّ د. سلمان محمد أحمد سلمان، لا علاقة له بمجلس جامعة الخرطوم ولا بأية مؤسسة من مؤسساتها، وأنه لا يحق له التحدُّث باسمها أو عنها بأيِّ شكلٍ من الأشكال.

وحذّرت الجامعة من أنها تحتفظ بحقها الكامل في اتّخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية ضد كل مَن ينتحل أيِّ صفة أو منصب بالجامعة دون تفويض رسمي.

السوداني