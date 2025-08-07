حادث مرورى بص سفرى وشاحنة يؤدى الى وفاة وإصابة عدد(36) مواطن

ادى حادث مرورى وقع اليوم بمنطقة هوشيرى بولاية البحرالاحمر بين بص سفرى يتبع لشركة سفرية فى طريقه من مدينة بورتسودان الى مدينة كسلا وشاحنة ادى الى وفاة عدد(13) شخص وإصابة عدد(23) اخرين من ركاب البص

واوضح العقيد شرطة ادم زكريا مدير إدارة المرور السريع بولاية البحرالاحمر (للمكتب الصحفى للشرطة) ان الحادث وقع نتيجة للسرعة الزائدة والتخطئ الخاطئ والاهمال لسائق البص مما ادى الى وقوع الحادث ، مشيرا الى انه وفور وقوع الحادث تحركت شرطة مرور السريع وقامت باتخاذ الاجراءات المرورية اللازمة بفتح الطريق وإسعاف المصابين الى المستشفى و نقل الجثامين الى المشرحة ، مبينا ان اللواء شرطة دفع الله طه احمد مدير شرطة ولاية البحرالاحمر واللواء شرطة هناى محمد إبراهيم مدير شرطة مرور ولاية البحرالاحمر اشرفا على الاجراءات المرورية والادارية المتبعة عقب وقوع الحادث تحت إشراف النيابة.