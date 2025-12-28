مصر.. بيان رسمي وتحرك فوري بعد واقعة الهروب الجماعي من مصحة للإدمان

صباح الأحد، انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو لهروب جماعي لعدد كبير للغاية من الأشخاص من أحد الأماكن، وتحدث بعضهم أمام المارة الذين وثقوا الواقعة، بأنهم يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة داخل المصحة للعلاج من إدمان المخدرات.

وتعقيبا على الواقعة، قالت وزارة الصحة في بيان، إنها تابعت باهتمام بالغ ما تم تداوله بشأن هروب جماعي من إحدى المنشآت التي تدعي تقديم خدمات علاج الإدمان في منطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، والمزاعم المصاحبة حول سوء المعاملة داخلها.

وأشارت إلى تحرك لجان التفتيش التابعة للإدارة المركزية للمنشآت الطبية غير الحكومية بالتنسيق مع الجهات الأمنية، و”تبين أن المنشأة غير مرخصة، وتمارس نشاطا غير قانوني يعد انتحالا لصفة منشأة طبية”.

وأكدت الوزارة “تحركها الفوري لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على هذا الكيان غير الشرعي، بما في ذلك إحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق في جميع الادعاءات، وغلق المنشأة بشكل نهائي، بالتعاون مع الجهات المختصة”.

ونوهت إلى استمرار تنفيذ حملاتها التفتيشية الموسعة على المنشآت الطبية غير المرخصة على مستوى الجمهورية، وبمشاركة المجلس القومي للصحة النفسية والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى جانب وزارة الداخلية.

وأسفرت الحملات وفق بيان الوزارة عن إغلاق مئات المنشآت المخالفة، في عدةمحافظات، داعية أسر المرضى والمواطنين إلى التأكد من ترخيص أي منشأة طبية قبل التعامل معها، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات.

المصدر: RT